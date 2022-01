Caen. Caen: Arrêté sur le campus 2, il a 19 ans et déjà 17 mentions dans son casier judiciaire

C'est donc pour la dix-huitième fois qu'un jeune homme de 19 ans est jugé à Caen (Calvados). Habitué du tribunal pour enfants, le mercredi 25 janvier 2017, c'est devant le tribunal de grande instance qu'il est convié à s'expliquer sur les faits de dégradations commis sur le campus 2 dans la soirée du lundi 17 octobre 2016.

Trois véhicules dégradés

A 21h, ce soir-là, la police est appelée par quelqu'un qui vient d'apercevoir un individu sur le parking de la résidence du campus 2 de Caen. Celui-ci "s'occupe" apparemment à "exploser" des rétroviseurs. Le témoin ajoute qu'en début de mois des véhicules ont déjà été dégradés. L'individu, passablement ivre profère des propos incohérents. Il a 1,40g d'alcool par litre de sang.

Casier judiciaire plein à craquer

Malgré son jeune age, le casier judiciaire du prévenu est plein à craquer, la plupart des condamnations émanant du tribunal pour enfants : violence dans un établissement d'éducation, vols aggravés, vols en récidive, usage de stupéfiants, conduite sans permis, refus d'obtempérer... Lors de sa dernière comparution il a bénéficié d'un sursis pour vol par ruse avec effraction en récidive. A la barre le prévenu semble surpris : "ça m'étonnerait que j'aie fait ça ! J'avais bu de la vodka, j'étais un peu pété mais j'étais bien."

Il a besoin d'un suivi stricte

"Le voilà passé dans la cour des grands, constate la procureure, pour une fois, ce ne sont pas des vols. Il a besoin d'un suivi strict car notre but est de protéger la société." Thierry Massoni écope de 4 mois de prison ferme et de la révocation d'un sursis de 3 mois, ce qui fait un total de 7 mois ferme aménageables. "Dix-huit fois, ça vous semble suffisant ou il vous en faut plus ? Ou vous changez ou vous passez votre vie en prison." le prévient la présidente.

