L'Orne 1er département français pour le placement de jeunes en familles d'accueil

L?Orne est le 1er département français pour le nombre d?enfants accueillis en famille d?accueil ? près de 700 jeunes y sont actuellement placés.... hier,

320 familles d?accueil étaient réunies pour une journée de travail, à Mortagne : partage d?expérience, échanges ? mais aussi re-motivation, pour un métier qui n?est pas des plus facile

?et c?est la deuxième année que tous les assistants familiaux de l?Orne, organismes de placement, et travailleurs sociaux se réunissaient. Une initiative observée avec intérêt par plusieurs départements, qui pourraient entamer la même démarche.

