Grève à Pôle Emploi : 60 % de grévistes dans l'Orne, 46 % dans la région

Jour de grève chez Pôle Emploi hier, mardi, à l?appel de 6 syndicats.... dans l?Orne le mouvement a été suivi par 60 % des personnels... 3 agences avaient fermé leurs portes à Argentan, Mortagne au Perche et L?Aigle .... 46 % de participation au niveau régional... Action contre les conditions de travail, d?accueil des demandeurs d?emploi et contre la suppression de 1 800 agents d?ici à 2 011 ! C?est le plus fort mouvement depuis la fusion ANPE-Assedic.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire