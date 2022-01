Gelées blanches et bancs de brumes et brouillards ce matin avant le retour des éclaircies... T° de - 1 à 10°

il a fait froid ce matin... -1°2 à Alençon, - 1° à Flers....0°2 à Argentan, 1°3 à Mortagne. 2°1 à L?Aigle....



Le temps est froid et brumeux, avec des gelées blanches en particulier sur les régions du Bocage et des Plaines.



En cours de matinée, les bancs de brumes et de brouillards se dissipent et c'est un temps calme avec des éclaircies qui domine en journée.



Les températures restent de saison et les maximales approchent 8 à 10 degrés.

