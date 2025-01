Second tour de la primaire de la gauche : revivez notre live

David Fontaine, représentant de Benoît Hamon en Seine-Maritime : "Au départ, nous étions à moins de 10% dans les sondages. Les résultats de ce soir prouvent que la présidentielle n'est pas jouée d'avance face à l'extrême droite et à la droite. Mais la plus grande victoire, c'est d'avoir remis la question societale et environnementale sur le devant de la scène par rapport aux questions identitaires."