L'Agenda en Normandie : lundi 6 février

MANCHE

Mercredi découvez Black Bissy en concert à l'espace Buisson de Tourlaville. Le blues du Delta Mississipi de Skip James renvoie Blick Bassy à sa propre histoire, à son enfance dans un village du Cameroun, et aux visites d’un vieux musicien ambulant qui faisait le tour des villages. Ses textes chantés dans sa langue maternelle, le Bassa, l’une des 260 langues du Cameroun qu’il veut sauvegarder sont on ne peut plus touchant.

Samedi et dimanche, participez à un weekend porte ouverte à Granville pour découvrir les chars du Carnaval en avant-première. Le Carnaval de Granville se tient du 24 au 28 février et le nom du roi de l'édition 2017 : Baudrodateur 1er, qui est donc en route pour la cité portuaire de la Manche.

CALVADOS

De vendredi à dimanche rendez-vous sous le marché couvert de Pont l'Evêque pour le salon Antiquités-Brocante. Une quarantaine d'exposants seront présents, de nombreux antiquaires vous proposeront des meubles d'époque, des objets d'art. Ce sera l'occasion pour vous de leur donner une autre vie.

Ce dimanche, Le parc zoologique de Jurques organise une journée spéciale pour fêter la St Valentin de manière insolite... Une visite guidée intitulée "comme des bêtes" permettra aux visiteurs de découvrir la vie très intime des animaux du zoo : fidélité ou polygamie, hétéro ou homo, taille et fréquence, vous saurez tout de la vie sexuelle des animaux ! La journée comprend : l'entrée au zoo, la visite guidée, et un déjeuner romantique avec coupe de champagne. Réservation obligatoire. Visite interdite au moins de 18 ans.

ORNE

Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas de le transformer en centre d’accueil des refugiés pour profiter de subventions bien opportunes ? Accueillir 50 personnes d’origine diverses, quand il faut compter en plus avec une femme déprimée, une ado rebelle, et des préjugés racistes, ça promet bien des déconvenues mais aussi, des heureuses surprises ! C'est le pitch du film Bienvenus à découvrir ce jeudi dès 20h30 salle Marcel Robine à Athis Val de Rouvre.

Samedi et dimanche, participez au 15ème salon antiquités et belles brocantes de professionnels à la salle omnisports Place Castle Cary à Rémalard de 10h à 18h. Une organisation du comité de la Foire d'Automne.