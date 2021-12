Patinage: James et Ciprès en bronze, les Russes Tarasova et Morozov sacrés à l'Euro

C'est la première médaille internationale pour le couple français, associé depuis 2010. La France n'avait plus été médaillée dans la catégorie depuis 2003 et l'argent européen de Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. Tarasova et Morozov, médaillés de bronze il y a un an, s'offrent eux leur premier sacre continental devant les Allemands Aliona Savchenko et Bruno Massot.

