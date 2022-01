Mgr Habert nouvel évêque de Sées rencontre les forces vives du diocèse

Le nouvel évêque de Sées a rencontré hier les forces vives du diocèse : plus de 150 personnes, prêtres, diacres, religieux et laïcs en responsabilité dans les paroisses.

Mgr Habert rencontrera à nouveau l'ensemble des prêtres et des diacres avec leurs épouses, la semaine prochaine.

Mgr Habert sera ordonné nouvel évêque de Sées : le 9 janvier prochain.

