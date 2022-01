L'essentiel du sport régional du week-end du 21 novembre

Foot

Avec le 7ème tour de la Coupe de France :

Laval (qui évolue en Ligue 2) reçoit Granville (équipe de CFA2)

Le Mans (Ligue2) va à Plouzanné (équipe de Division d?Honneur)

La Ferté Bernard (DH) reçoit Guimgamp (National)



Ligue 1

Déplacement de Caen au Paris St Germain.

Coup d?envoi samedi à 19h.



Cfa2, samedi à 18h :

Alençon reçoit St Malo.

C?est le match de la semaine dernière qui n?avait pas pu être disputé en raison des mauvaises conditions climatiques.



DH

Le leader Flers reçoit Pointe Hague samedi à 18h

1h plus tard : le 5ème Vire va chez le 6ème St Lo



Basket

ProA

Déplacement du Mans à Limoges, samedi à 20h.



Nationale3

Lisieux reçoit Dreux



Prénationale

Alençon reçoit Ouistreham



Rugby Federale 3

L?Aigle reçoit Dreux



Course à pieds: les Foulées Briouzaines, dimanche, dans le cadre de la foire Ste Catherine.



Enfin, une réunion de course, dimanche à Argentan, avec à l?affiche: 7 courses au trot.

