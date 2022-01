Un nouveau siège et de nouveaux équipements pour le Stade Lavallois en 2011

Le stade lavallois aura bientôt de nouveaux équipements....

Un nouveau siège, d?une surface de 1 770 m2 ! Il regroupera sur un même site, les structures pour l?équipe professionnelle et le centre de formation et les locaux administratifs du club... Coût de l?opération : près de 2 millions d?euros financés par le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de la Mayenne et Laval Agglomération....le club apportera aussi sa contribution... 600 000 euros ... sous forme de loyer sur 10 ans !

Sportifs, staff, administratif et direction prendront possession des lieux à l?été 2011 !

