Foot, coupe de France, Laval (L2) Le Mans (L2) se qualifient... La Ferté Bernard (DH) est éliminé 4 à 0 face à Guingamp (N)

Foot

le 7ème tour de la Coupe de France :

Laval équipe de ligue 2 bat logiquement Granville formation de CFA 2, 2 à 1 ?. Le Mans pensionnaire de ligue 2 bat une équipe de DH Plouzané, 2 à 0

La Ferté Bernard équipe de DH, s?incline lourdement face à Guimgamp qui équipe de nationale , 4 à 0



Ligue 1?. La descente aux enfers se poursuit pour Caen?. battu, 2 à 1 par le PSG, lors de la 14ème journée de ligue 1?. Les bas normands paient cher leur 4ème défaite consécutive?. Ils se retrouvent dans la zone des reléguables à la 18ème place?.



Cfa2

Alençon s?incline sur sa pelouse à 2 à 0 face à St Malo. Les ornais sont 9ème !



DH

Flers bat sévèrement la Pointe Hague , 5 à 0 et confirme sa place de leader avec 5 points d?avance sur le second...

St Lo / Vire font un nul 2 partout?. Vire est 4ème !



Basket

ProA ? Le Mans perd 73 à 75 face à Limoges?Les Sarthois sont 14ème



Nationale3

Lisieux s?impose 101 à 88 face à Dreux... Lisieux est 3ème



Prénationale

Alençon bat Ouistreham 71 à 56... Les ornais sont 4ème....



Rugby Fédérale 3

L?Aigle bat Dreux 22 à 9.....les aiglons sont second au classement .....

