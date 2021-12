Lundi 23 janvier 2017, la publication de la vidéo par le site spécialisé Court Cuts, présentant le choc entre le coach du Caen Basket Calvados et un joueur de Souffelweyersheim survenu lors d'une rencontre au sommet du championnat de France de Nationale 1 trois jours plus tôt, a fait le buzz sur la toile tricolore. Le court extrait audiovisuel a été visionné plus de 100 000 fois en moins de 24 heures.

"J'ai eu peur d'avoir mal et surtout de lui faire mal"

Sur son compte Facebook personnel, ainsi que sur celui du CBC, Hervé Coudray n'a pas tardé à présenter ses excuses. "Je suis l'action de jeu et regarde le ballon pour voir si Julien Delmas va réussir à le récupérer et je pense à me tourner à l'opposé du joueur, sentant que nous allons nous percuter. Je me suis préparé à être impacté mais sur la vidéo je me rapproche de lui et c'est moi seul qui suis à l'origine du choc. J'ai eu peur d'avoir mal et en regardant la vidéo j'ai surtout peur de lui faire mal… alors qu'il se relève heureusement immédiatement. Je n'ai aucune EXCUSE."

