Ben l'Oncle Soul ouvre à guichets fermés le festival Jazz en Ouche à L'Aigle avec Normandie FM

A L'Aigle, avec Normandie FM: le concert de folie de Ben L'Oncle Soul, mardi soir, à guichets fermés, pour l'ouverture du Festival Jazz en Ouche.

2 heures plus tôt dans la soirée, le festival avait été inauguré en présence du Président de Région Basse-Normandie: Laurent Beauvais.

Pour sa seconde édition, Jazz en Ouche propose 5 soirées de concerts ... d'autres concert -l'après-midi- pour les scolaires ... sur le pays d'Ouche, à cheval sur les départements de l'Orne et de l'Eure ... sur les 2 régions de Basse et de Haute Normandie.



...et la nuit a été courte pour le maire de L'Aigle: à peine le concert de Ben L'Oncle Soul achevé, Thierry Pinot prenait la direction de l'Azerbaïdjan: déjeuner ce midi à Istambul, avant de prendre la route de Bakou ... dans le cadre d'une coopération entre ce petit pays et le Pays d'Ouche. Le maire de L'Aigle a confié à Normandie FM : partir avec l'espoir de contrats pour des entreprises aiglonnes.

