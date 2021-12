Jeudi 19 janvier, outre les avancées du procès en béatification de Léonie Martin, Mgr Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux et Hervé Declomesnil, architecte des monuments historiques, ont présenté les aménagements de la chapelle du monastère des Visitandines, où le corps de la religieuse caennaise sera transféré. L'architecte des monuments historiques, Hervé Declomesnil, a détaillé l'ensemble des travaux réalisés dans la chapelle mais plus particulièrement autour de la sépulture "c'est atypique, à la fois très grisant et très enrichissant, c'est un microprojet en soi mais qui demande des considérations inhabituelles". Pour le père Sangalli, "le véritable procès se fera à Rome, il peut arriver dans trois, quatre ou cinq ans…", ce prêtre italien est en effet le postulateur de la cause de béatification de Léonie Martin, c'est-à-dire, responsable de la constitution du dossier jusqu'à son acheminement à Rome.

Un procès en cours

d'instruction

Avant une hypothétique canonisation, Léonie Martin devra d'abord être reconnue vénérable puis bienheureuse. Pour cela, il faut que l'Église reconnaisse l'existence de miracles liés à l'invocation de Léonie Martin. D'après le prélat, cinq cas de guérisons inexpliquées (miracles) ont été signalés et devraient faire l'objet d'une enquête.

