Alençon. Routes glissantes dans l'Orne : carambolage entre 5 voitures

5 voitures sont entrées en collision, sur la RD 438 sur une zone à 2x2 voies dans le sens Alençon-Sées au niveau de Saint-Gervais-du-Perron (Orne) ce samedi 21 janvier 2017 vers 19h00.

Route glissante

Les températures étaient alors négatives, la route glissante. Les véhicules se sont télescopés et retrouvés dans les fossés ou les bas-côtés.

2 blessés

11 personnes impliquées dans cet accident, deux ont été blessées légèrement.

2 autres accidents dus aux chaussées glissantes

Presque au même moment, sur des chaussées glissantes également, deux autres accidents se sont produits, à L'Aigle (Orne), une voiture en cause, 1 blessé léger, et au niveau de Flers (Orne), aux Chateliers, une voiture impliquée et 2 blessés légers.

A LIRE AUSSI.

Le pic de froid à l'origine de nombreux accidents

Spectaculaire collision entre une moto et une voiture dans l'Orne