T° hivernales, jusqu'à -5, -7° ce lundi matin... il ne fera pas plus de 1° au meilleur de la journée... Dans le ciel, nuages et éclaircies alterneront

T° froides ... Météo France a relevé ce lundi matin sous abri....- 7° à St-Pierre sur Dives, c?est la t° la plus basse dans la région.... -4°9 à Flers, -1°7 à Argentan, -1°6 à L?Aigle, -1°0 à Mortagne, -0°8 à Alençon.



Des nuages bas couvrent une bonne partie de nos régions ce matin... sur le Bocage le ciel est clair avec pour conséquence des gelées plus fortes. Ces nuages bas évolueront favorablement et nous retrouvons en journée un ciel variable avec de larges éclaircies. Un temps froid et sec domine mais le soleil aura du mal à réchauffer l'atmosphère. Le vent de nord à nord-est est faible. Les températures maximales ne dépassent pas 0 à 1 degré.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire