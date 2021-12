ORNE La musique de Louisiane s'invite à Cour-Maugis-sur-Huisne

Le comité des fêtes de Cour-Maugis-sur-Huisne organise sa 9ème nuit cajun ce samedi 28 janvier 2017. Durant cette soirée, 2 groupes de cette musique de Louisiane viendront bercer vos oreilles et vous faire danser. Vous entendrez le groupe local "Cajun Experience" et "Belisaire" le plus ancien groupe de la scène cajun en Europe.

Il y a possibilité de manger un repas cajun au restaurant "Le bistrot des écuries" juste à côté de la salle des fêtes de Cour-Maugis-sur-Huisne. Il faut réserver pour le repas jusqu'au 25 janvier au 02 33 25 46 06. En revanche, pas besoin de réservation pour le concert.

Rendez-vous samedi 28 janvier à 21h pour la 9ème nuit cajun à la salle des fêtes de Cour-Maugis-sur-Huisne. Entrée à 8€.

Ecoutez Jean-François Leroux, membre de "Cajun Experience", nous présenter la soirée: