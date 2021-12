Découvrez l'Arena polo tour à Deauville ce week-end

L'Arena Polo tour est un tournoi en 3 étapes qui permet à des "quipes créées pour la saison hivernale de s'affronter à Paris, Deauville et Chantilly. Les "outsiders" remettent leur titre en jeu cette année.

L'arena polo est un peu différent du polo "classique". Le ballon est en cuir gonflé et plus gros, il n'y a que 3 joueurs sur un terrain plus petit.

La compétition débute samedi 28 janvier à partir de 14h30 au pôle hippique du cheval de Deauville. Les phases finales auront lieu dimanche 29 janvier en début d'après-midi. C'est gratuit. Infos sur www.deauville.fr

Ecoutez Evrard de Spa, organisateur de l'événement, nous expliquer le déroulement du week-end: