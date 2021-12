Adrien Chicot est un pianiste français qui s'est entouré de Sylvain Romano à la contrebasse et Jean-Pierre Arnaud à la batterie. Le trio est réuni pour sortir ce vendredi 20 janvier 2017 un deuxième album: "Playing in the dark", après "All in" en 2014.

Composé de 9 titres, il est vendu au prix conseillé de 17€.