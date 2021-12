Davos: Xi Jinping appelle à "rééquilibrer" la mondialisation

Il faut "rééquilibrer" la mondialisation, et la rendre "plus forte, plus inclusive, plus durable", a déclaré mardi à Davos le président chinois Xi Jinping, à l'heure où Pékin veut s'imposer en défenseur du libre-échange face à un Donald Trump isolationniste.