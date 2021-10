Débrayages annoncés chez Frénéhard et Michaux près de L'Aigle aujourd'hui

Débrayage chez Frénéhard et Michaux, annoncé ce mercredi. Déjà, vendredi, les salariés avaient débrayé.... un mouvement jamais vu, depuis 30 ans, dans cette entreprise spécialisée dans la fabrication de protection anti-chute et de crochets de gouttières et d?ardoises....

Les salariés réclament 200 euros net pour compenser l?absence de prime de participation aux bénéfices et d? intéressement , refus de la direction qui rappelle que les négociations salariales avaient abouti à des augmentations de salaires jusqu?à 2 % !

