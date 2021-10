Franc soleil et ciel bleu ce jeudi... T° de 4° au petit matin à ... 22° !

Météo France relevait ce jeudi matin, 3°6 à Flers, 5°4 à Argentan, 6°0 à Alençon, 6°9 à L?Aigle,



Une fois les quelques bancs de brume évaporés, les conditions sont estivales avec un grand soleil.

Le petit vent de nord fait légèrement baisser les températures. Les maximales restent tout de même comprises entre 21 et 23 degrés, c'est presque 10 degrés de plus que la normale !



Et hier, le record de chaleur qui datait de 1946, année des premiers relevés de températures, a été battu...Météo France à relevé 24° à Alençon.....

