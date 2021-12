L'Agenda en Normandie : mardi 24 janvier

MANCHE

Elle possède un joli timbre de voix, lui, un humour truculent. Ils savent tout faire : écrire, composer, chanter ; sont clowns, musiciens ou encore inventeurs d'instrument… Retrouvez le duo Lili Cros et Thierry Chazelle à Bréhal ce vendredi dès 21h. Un concert proposé par Bréhal Animations.

Les Cavaliers du Val de Sée organisent un concours de dressage à l'Espace Pierre Aguiton de Brécey ce dimanche. Retrouvez les épreuves club élite Grand Prix, club 1,2,3 Grand Prix ou encore club 4 imposée. L'entrée est gratuite pour tous, buvette et restauration sur place.

CALVADOS

Jeudi assistez au spectacle de Messmer le fascinateur au Zénith de Caen dès 20h. Grâce à ses techniques d'hypnoses, de transfert d'énergie et de magnétisme, il vous invite à lâcher prise et à flirter avec votre subconscient. Là, le voyage se fait troublant, hors du temps et de l'espace. Billetterie et renseignements sur : zenith-caen.fr

L'Arena Polo est un polo sans doute plus compréhensible pour le public qui ne connaît pas bien ce sport spectaculaire. Il se dispute sur un espace plus réduit que le grand polo, plus rapide dans les actions mais pas dans la vitesse des chevaux qui atteint 65 km/h et plus lisible car les équipes ne changent pas de côté à chaque goal marqué par exemple. Rendez-vous samedi et dimanche au Pôle international du Cheval de Deauville pour l'Arena Polo Tour.

ORNE

Retrouvez "Il était une fois l'opérette" à Alençon ce jeudi de 15h à 17h. Opérette, théâtre musical, opéra comique... Nombreux sont les qualificatifs correspondants à ce genre musical. La Compagnie Trabucco vous propose de découvrir à travers son nouveau spectacle, les airs - connus et moins connus des grands compositeurs tels qu’Offenbach, Lopez, Lehar, Scotto, Strauss, etc. Chanteurs, danseurs et comédiens vous donnent rendez-vous sur scène dans un spectacle musical mêlant humour et émotions.

Le Relais Saint-Germain, Café de Pays, à Perche-en-Nocé vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, d'une tarte ou d'un plateau de fromage. Une date est prévue, ce vendredi à partir de 19h30 avec possibilité de repas à la carte servi jusqu'à 22h.