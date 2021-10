Soleil et ciel bleu, avec quelques cumulus ici ou là ce vendredi après midi... T° de 4 à 22°

Météo France relevait ce matin, 3°9 à Flers, 5° à L?Aigle, 5°8 à Argentan, 7°1 à Alençon, 8°7 à Mortagne.



Après la dissipation rapide des rares brumes matinales nous retrouvons un temps agréable, sec et ensoleillé. On note seulement en milieu de matinée l'arrivée de quelques cumulus sans conséquence.

Les températures atteignent 20 à 21 degrés.



Et hier nous avons battu un nouveau record de chaleur pour un 7 avril ; il a fait 24°2 ....le précédent record était de 22° de 1961.



Et ce week-end conservera ce caractère estival !

