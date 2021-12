Bayeux. Dans la Manche, le verglas pourrait faire son retour

Les routes pourraient être glissantes dimanche 15 janvier 2017 dans la Manche.

Des températures proches des 0°C

Des averses sont attendues dans la nuit de samedi à dimanche. Combinées à des températures avoisinant les 0°C voire descendant en-dessous, elles pourraient rendre la chaussée particulièrement glissante. Des plaques de verglas pourraient se former sur la route.

C'est dans les terres que les températures seront les plus basses (entre 0°C et 2°C), le Cotentin et le littoral étant plutôt épargnés (entre 3°C ET 7°C).