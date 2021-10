Foot, ligue 1, le SM Caen recrute pour la saison prochaine un jeune attaquant de 18 ans... Ligue 2, Le Mans éjecté du podium par Ajaccio... Tennis, Tsonga passe le premier tour du tournoi de Monté Car

Foot, premier recrutement pour la saison prochaine du stade malherbe de Caen... avec la signature d?un protocole d?accord pour un contrat de 3 ans, d?Ibrahima Tandia, jeune attaquant de 18 ans, formé à Sochaux... il était notamment convoité Lille et Rennes, mais aussi par des clubs anglais... Il débutera l?entrainement avec le groupe dès la fin de semaine.....



Le mans n?est plus sur le podium, éjecté par Ajaccio qui a fait un nul, 2 partout, hier soir à Tours en clôture de la 30ème journée de ligue 2 ... les Sarthois sont 4ème à un point du 5ème le havre, qu?ils affronteront lundi prochain au MMAréna ....



Le tirage au sort ce mardi soir au Casino de Bagnoles de l?Orne : des ¼ et des ½ finales de la coupe de Basse-Normandie sénior de football.



Tennis au tournoi de Monté Carlo, le sarthois, Joe wildfried Tsonga a battu lundi au premier tour, l?Argentin Juan Monaco 4-6, 6-3, 6-2 .....Tsonga affrontera ce mardi après midi, le croate Ivan Ljubicic.



Tennis de table/ Pro A : ce mardi soir 19h00 : la Bayard Argentan qui lutte pour son maintien, reçoit Angers, actuellement en position d?obtenir son billet pour la ligue des champions la plus prestigieuse des coupes européennes.

