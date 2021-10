La carte scolaire dans l' Orne au terme du CDEN qui s'est tenu en préfecture ce mercredi soir

Le Comité Départemental de l?Education Nationale chargé de valider la carte scolaire dans l?Orne s?est terminé ce mercredi soir, après près de 4 heures de discussions à la préfecture... 83 postes et demi sont supprimés pour la rentrée de septembre dans l?Orne selon les syndicats...les syndicats saluent l'implication des élus locaux dans le refus de cette carte scolaire...5 sur 6 votent contre la répartition des moyens attribués dans l' Orne...

Au début de la réunion, une cinquantaine de manifestants étaient rassemblés devant les grilles de la préfecture rappelant leur opposition aux suppressions de postes



ci dessous, la carte scolaire dans l' Orne pour la rentrée de septembre communiquée par l'Inspection Académique



CARTE SCOLAIRE DU 1ER DEGRE 2011



A ) EMPLOIS GENERALISTES



1 ) Retraits d?emplois :



- ALENCON ? Primaire Jean de la Fontaine

- ALENCON ? Primaire Jacques Prévert

- L?AIGLE ? Maternelle Galleron

- ARGENTAN ? Maternelle Vallée d?Auge (3 postes)

- ARGENTAN ? Elémentaire Marcel Pagnol

- FLERS ? Elémentaire Sévigné / Paul Bert

- SAINT LANGIS LES MORTAGNE ? Elémentaire (2 postes)

- VIMOUTIERS? Elémentaire Gustave Flaubert / Jean de la Varende

- VIMOUTIERS ? Maternelle Saint Exupéry

- JUVIGNY SOUS ANDAINE ? Primaire (RPI n° 8)

- SAINTE GAUBURGE SAINTE COLOMBE ? Primaire (RPI n° 65)

- RPI n° 75 (BERJOU ? SAINTE HONORINE LA CHARDONNE)



2) Affectations d?emplois :



- ARGENTAN ? Primaire A Frank / Monet (2 postes)

- MORTAGNE AU PERCHE ? Elémentaire Aristide Briand

- SOLIGNY LA TRAPPE ? Primaire (RPI n° 16)

- RPI n° 42 (HAUTERIVE ? LE MENIL BROUT ? NEUILLY LE BISSON)

- RPI n° 54 (LARRE ? MENIL ERREUX ? SEMALLE)



Le nombre moyen d?élèves par classe en 2010 ? 2011 est de 22,83

Le nombre moyen d?élèves par classe prévu pour 2011 -2012 est de 22,73





B ) POSTES SPECIFIQUES ET ASH



1 ) Retraits d?emplois :



- CLIS (2 Postes)

- Postes B itinérants (2 Postes)

- ITEP SEES

- Coordination AVS



2 ) Affectations d?emplois :



- Poste B (S3 AIS)

- Enseignant Référent

- IME La Ribambelle



BILAN GENERAL



40 emplois sont à restituer dont 11 retirés au niveau national (Intervenants et Assistants en langues).

29 Emplois restent donc à retirer du plafond d?emplois de l?Orne, qui se déclinent comme suit :

15 emplois De Brigade de Remplacement et Formation Continue

12 emplois Sur classes ordinaires (9) et ASH

2 emplois De RASED sur postes vacants

