Ciel nuageux, quelques éclaircies se développeront en journée... T° de 7 à 16°

Météo France relevait ce vendredi matin : 7°3 à L?Aigle et Flers... 8° à Mortagne, 8°8 à Argentan, 9°2 à Alençon...



Le ciel restera quasiment toute la journée encombré de nombreux nuages ; seuls de furtifs rayons de soleil parviendront à percer. Mais toujours pas de pluie notable de prévue ; au plus une goutte ou deux ici ou là à la mi-journée..... Le vent est faible de nord-est .....Les températures sont proches des valeurs de saison : les maximales seront comprises entre 14 et 16 degrés ...

