Il avale une capsule de bière, le médecin utilise un préservatif plutôt que la chirurgie

Plus d'une fois, des patients se sont présentés à lui avec le même problème : ils avaient avalé la capsule de leur bouteille de bière. Ici, l’homme a bu un verre de bière d’un trait, sans s’apercevoir que le bouchon était tombé dans son verre.



La capsule ayant les bords pointus et tranchants, il n'existe que deux manières de la retirer du corps du patient. L'opération, ou le préservatif. Ce médecin, préférant n'opérer ses patients qu'en dernier recours, a toujours tenté la technique du moyen de contraception. Elle n'avait jamais eu de succès, jusqu'à ce dernier patient.



Après avoir placé le préservatif dans l’estomac, les médecins ont légèrement poussé la capsule vers l’entrée du contraceptif. Une fois dedans, les médecins ont doucement retiré le latex, avec la capsule à l'intérieur.



La procédure n’a pris que cinq minutes. Economies, et efficacité !



