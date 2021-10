une seconde vie, inattendue, pour les balles de tennis usagées !

Mon premier est jaune à l?extérieur ?

Mon second est en caoutchouc à l?intérieur ?

et mon tout va faire le bonheur d?enfants handicapés !



14 millions de balles de tennis sont utilisées chaque année an France ? 40.000 ont été récupérées depuis le début de l?année dans les clubs normands !

Mercredi après midi, au tennis club de Bagnoles de l?Orne, toutes ces balles jaunes ont été chargées dans un camion ? broyées, elles vont servir à fabriquer le revêtement de terrain de sport. Pour des établissements qui accueillent des handicapés, dans la manche et dans l?Eure?Cette collecte est organisée dans tous les clubs de tennis de Basse et de Haute Normandie.

