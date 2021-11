Alençon. Conseil départemental de l'Orne : Alain Lambert va quitter la présidence

Le président du Conseil départemental de l'Orne Alain Lambert, 70 ans, victime d'une pneumopathie en août 2016, a annoncé lors de ses voeux aux forces vives de son département, lundi 9 janvier 2017, qu'il réfléchissait à transmettre sa fonction de Président, au moment qui lui semblera opportun.

Une fonction épuisante

Alain Lambert explique qu'il restera Conseiller départemental du canton de Damigny, mais qu' "il veut céder la présidence en raison de son état de santé. Le diagnostic des médecins était bon, ma convalescence va prendre six mois" souligne Alain Lambert, qui explique que "les représentations liées à la fonction de Président du Conseil départemental sont épuisantes, qu'il n'a plus la santé de fer pour le faire. Il précise toutefois qu' "il continuera à faire part de son expérience à son successeur". Seule inconnue: la date de son départ. L'année est électoralement très chargée et il faut trouver un laps de temps suffisant pour organiser l'élection du nouveau président.

Un successeur aussi au Conseil national des normes

À Paris, Alain Lambert cherche également un successeur à sa fonction de Président du Conseil national d'évaluation des normes, mais "les candidats sont rares pour cette tâche ingrate".

Alain Lambert:

