Et de 3... Antoine Perrault, conseiller général de la majorité départementale du canton de Pervenchères, maire de St-Julien sur Sarthe, est candidat aux élections sénatoriales dans l? Orne... deux sièges sont à renouveler dans ce département... ceux d?Alain Lambert et de Nathalie Goulet, candidate à sa succession... Jean Pierre Gérondau, conseiller général UMP de Rémalard et maire de Condé sur Huisne avait déjà fait acte de candidature...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire