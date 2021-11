Rouen. Les radios indépendantes s'invitent à bord des voitures connectées

Si vous êtes lassés d'écouter toujours les quelques stations que votre autoradio parvient à capter - exception faite de Tendance Ouest, bien sûr- les Indés Radios ont trouvé la solution. L'application, qui propose d'accéder à plus de 130 indépendantes, est désormais disponible sur les écrans de voiture.

Une mosaïque de stations dans votre auto

Le "mur du son", mosaïque géante qui permet d'accéder aux stations par titres et qui fait la marque de fabrique des Indés Radios, possède aujourd'hui sa version auto. "Nous avons bien sûr adapté l'ergonomie et le parcours utilisateur à la conduite", détaille Alexandre Aubry, chargé du développement de l'application aux Indés Radios.

Une géolocalisation pour trouver les stations

Pour accéder à cette radio du futur, plusieurs possibilités. Utiliser la version disponible sur le CarPlayy d'Apple ou Androïd Auto. Il suffit alors de plugger votre téléphone sur lequel l'application est installée. "Nous avons beaucoup de fonctionnalités sympas, notamment la géolocalisation qui recherche les radios correspondant à l'endroit où l'on se trouve". Et pour ceux ne disposant pas de cette technologie, il est possible d'accéder aux Indés Radio via un autoradio hybride qui adapte le signal au plus précis.

L'enjeu de demain reste pour les Indés Radio de travailler main dans la main avec les constructeurs qui développent de nouveaux systèmes de bord, dans lesquels l'application se doit d'être le mieux référencée possible.

