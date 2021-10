L'essentiel du sport régional du week-end du 1er mai

Le Football :

Ligue 1

Déplacement de Caen au stade du Ray, face à l?OGC Nice.

Les bas-normands sont : 1er reléguables/ les azuréens sont : 3 points devant.

Coup d?envoi dimanche à 17h.



Ligue 2

Laval reçoit Le Havre, vendredisoir à 20h (?et vous avez pu gagner vos places gratuites pour aller assister à ce match en écoutant Normandie FM).

Le Mans FC, 4ème avec 50 points, ira lundi au parc des sports d?Annecy, affronter le leader : Evian-Thonon, à 20h30.



Cfa2 ? samedi à 18h :

Alençon va au stade Mane Braz, affronter les montagnards d?Inzinzac, dans le Morbihan.

2 points seulement séparent les 2 équipes, à la défaveur des bretons.



Division d?Honneur

samedi à 18h : Flers reçoit Deauville.

Dimanche à 15h : Vire va à Ifs.



Rugby - 32èmes de finales du championnat de France:

L?Aigle va à Issoudun, dimanche.

Le club de l?Indre a terminé 3ème de la Poule 2 ? alors que L?Aigle a fini : second de la Poule 3.

Match retour à l?Aigle dans 1 semaine.



Basket Pro A

Le Mans est en déplacement à Poitiers, coup d?envoi samedi à 20h.



?et puis : dimanche: « Festival du Basket » organisé comme tous les 1ers mai, par le Basket club Flérien, dans les salles de sport de Flers



Tennis: la finale des championnats individuels ?jeunes? est disputée depuis mercredi.

Finales : samedi, à Bagnoles de l?Orne.



Courses hippiques

Samedi : 8 courses au trot avec PMU seront disputées sur l?hippodrome d?Argentan, à partir de 16h.

Avec le « Critérium de vitesse » de Basse-Normandie, lors de cette réunion.

? la question est : qui battra -ou pas- « Nouba du Saptel », le détenteur du record avec 1mn, 10sec, 7 centièmes ? sur les 1609 mètres de la course ?...



Cyclotourisme, samedi, avec le 36ème « Bagnoles de l?Orne / Mont Saint Michel / Bagnoles ».

3 Circuits: 206 km - 175 km - 110 km. Départs à partir de 6h45, de l?hippodrome de bagnoles.

Davantage d?infos sur: 3w.as-andaine.org



2 Courses cyclistes à Chambois, dimanche :

A 10h30 et à 14h.



Dimanche: la traditionnelle ?Chaumont VTT?, en forêt d?Ecouves, au départ de Cuissai, sur 15 à 45km.



Les trails du week-end :

Samedi : « Trail d?Enfer », en Forêt de Perseigne, sur 12, 20, ou 30km.

Dimanche : Trail de la Vallée de la Vère, sur 2 parcours : 20km500 ou 31km500.

