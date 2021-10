La campagne d'observation estivale des dauphins du Cotentin démarre bien! En seulement trois jours, les experts du GECC, le groupe d'étude des cétacés du Cotentin, a déjà récolté plus de 400 photographies. Des clichés qui seront rapidement analysés pour identifier et cataloguer les dauphins aperçus. Un bon moyen aussi pour mieux protéger la plus grande colonie de dauphins de toute la France.



