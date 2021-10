Les prévisions météo du jeudi 28 avril

Ce matin, Météo France a relevé :

5°9 à Alençon, 6°1 à L?Aigle, 6°6 à Argentan, 6°7 à Flers,



Des nuages bas ce matin?

Cette grisaille va se fragmenter en milieu de journée et les éclaircies reviendront en cours d'après-midi.

Il fera alors 13 à 14 degrés, avec toujours : du vent régulier de nord-est



Au final : très peu de pluie notable de prévue ; seuls une petite ondée demeure possible en fin de journée, notamment sur le Perche et le Pays d'Ouche.

