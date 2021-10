Le Sri Lanka ... et les Tamouls, à la Quasimodo

La foire Quasimodo d?Argentan ouvre au public demain après-midi ... et on reparle de manifestation tamoule lors de son inauguration officielle, samedi ? contre l?invité d?honneur qu'est de Sri Lanka.



L?association Tamil Eelam a confirmé ce matin à notre rédaction que 600 personnes ont d?ores et déjà confirmé leur participation à ce rassemblement, avec distribution de tracts, devant le hall expo d?Argentan : réfugiés tamouls, associations françaises, associations franco-tamoules et d?autres organisations, y compris politiques ?



?et côté foire : une quinzaine d?artisans du Sri Lanka, un groupe folklorique, un groupe musical ? seront présents à cette Quasimodo ? avec aussi : un aller-retour dans cette île de l?Océan Indien, à gagner par tirage au sort !



La quasimodo, c?est aussi le festival de l?élevage ornais, avec concours de la race bovine normande, concours de races à viande, de la race percheronne et du cob normand, démonstrations d?attelages?

