Finale le 7 mai

La finale de la coupe de football de Basse-Normandie Sénior:

Ce sera Alençon / Orbec, samedi 7 mai à 15h45 au stade d?Ornano, à Caen.



Hier soir : l?US Alençon s?est qualifiée, en battant Bayeux : 1 but à 3.



Dans l?autre ½ finale :

La JS Flers recevait le CS Orbec. L?arbitre s'est fait frapper au visage à la 87ème minute ? après 2 cartons rouges ... 1 joueur flérien qui n?a pas voulu quitter le terrain ? et une bagarre générale ?

Le match a donc été arrêté avant son terme, et Orbec remporte donc la rencontre par 3/0 ?

