SM Caen : la réserve en renfort

Ce matin, mercredi 4 août, plusieurs joueurs de la réserve ont participé à l'opposition 11 contre 11 qui avait lieu sur la pelouse de Venoix à Caen, à trois jours du premier match de la saison du SMC en Ligue 1 à Marseille. Ce sera ce samedi 7 août à 21h au Vélodrome. Pour l'occasion, certains des jeunes de la réserve présents ce matin, comme Moulin, Melet, Vardin, Wague, Morel, Dudouit, Niang et Pulliccino, pourraient bien être du voyage. L'effectif profesionnel du SMC Caen ne comptant que 23 éléments, dont trois gardiens, et l'entraîneur Franck Dumas ne pouvant ni compter sur Lazarevic et Leca blessés, ni sur Van la Parra et Hamouma suspendus, il pourrait convoqué des amateurs pour ce premier déplacement.