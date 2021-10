La droite bas-normande à Alençon

1 an après les élections régionales en Basse-Normandie, UMP et centristes, tenaient réunion publique, hier soir à Alençon.

Tant sur la forme que sur le fond, la droite a stigmatisé ses désaccords avec la gestion de la gauche plurielle, qui, je cite : « utilise la région comme un contrepouvoir à la politique nationale » ? « à une posture purement politicienne » ? « à une tendance permanente à la médiatisation et au spectaculaire » ? fin de citation.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire