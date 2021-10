Sous un ciel incertain... une tendance orageuse s'amorce... Des orages pourront éclater localement ce lundi après midi... T° de 10 à 20° ..

Il faisait ce lundi matin : 10° à L?Aigle, 10°5 à Mortagne, 11° à Argentan, 11°6 à Flers, 12° à Alençon,....

Dans un ciel incertain, les ondées déjà présentes ici ou là au lever du jour vont progressivement se multiplier et elles vont finir par prendre un caractère orageux, notamment cet après-midi.



Ces cellules orageuses se développeront , en particulier du Bocage au sud du Perche : elles seront localement puissantes et pourront parfois s'accompagner de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent.

Les températures maximales : 17 à 20 degrés.

