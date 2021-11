La vague de froid sévissant sur la région parisienne aura donc eu raison du match prévu ce samedi après midi 7 janvier 2017, entre Sainte Geneviève Sports (CFA2) et le SM Caen (L1).

Il y a quelques minutes et alors que les équipes s'étaient préparées à disputer la rencontre sur un terrain, certes en bon état apparent, mais particulièrement gelé, les officiels de la rencontre, avec en tête Clément Turpin, arbitre de centre devant opposer Ste-Geneviève et Caen ont décidé de ne pas prendre de risque et de reporter la tenue du match à une date ultérieure, nouvelle officialisée par le club normand sur son compte twitter.

La question à présent, est de savoir quand ce match aura lieu. Le diffuseur officiel de la Coupe de France qu'est Eurosport a rapidement annoncé que la rencontre aurait lieu demain, dimanche 8 janvier 2017, à partir de 14h00 ou 15h00.

?????? Clément Turpin et le délégué de la rencontre annoncent le report de la rencontre à demain 14h15! #SMCaen #SGSSMC #TeamSMC #CDF pic.twitter.com/1rWz7EnoAT — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) January 7, 2017

Il a fallu attendre 15h30 pour connaître la position officielle de la FFF et c'est Clément Turpin lui même, en compagnie du délégué de la rencontre, qui est venu annoncer que le match se tiendrait finalement demain, dimanche 8 janvier 2017, à partir de 14h15.