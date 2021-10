Foot, ligue 1, Caen bat Nice 4 à 0 et s'installe 15ème... Ligue 2, Laval bat Le Havre 2 à 1, les mayennais sont 13ème...Le Mans jouera contre le leader Evian/Thonon ce lundi soir...Cfa2, Alençon battu

Football...Ligue 1 ... dimanche soir, Caen a sèvérement battu Nice.. 4 à 0 ! un doublé de Hamouma et les buts de Mollo et El Arabi , permettent aux malherbistes de sortir de la zone de relégation et de se replacer 15ème... c?est un pas important pour le maintien !



Ligue 2

Laval a battu Le Havre : 2 buts à 1. Au classement les mayennais sont 13èmes.



A suivre ce lundi soir, Le Mans qui va affronter le leader Evian/Thonon... Le Mans 5ème, doit absolument s'imposer pour reprendre place sur le podium. Coup d?envoi de la rencontre à 20h30. Match retransmis sur Eurosport.



Cfa2

Inzinzac a battu Alençon : 2 à 0, les alençonnais sont 12èmes.



Division d?Honneur

Flers a fait match nul 1/1 face à Deauville. Les ornais devront donc encore confirmer pour être sûrs d?accéder à la Cfa2.



Rugby.... les 32èmes de finales du championnat de France :

L?Aigle battu, 15 à 43 par Issoudun... qui viendra à l?aigle dimanche prochain pour le match retour



Basket Pro A

Le Mans est allé battre Poitiers : 82 à 88 ? le MSB qui a fait un grand pas vers les play-offs ?



Cyclisme : le grand prix du muguet à Chambois.... le rouennais François Bruneval remporte la course au détriment de son compagnon d?échappée qui a chuté à 200 m seulement avant la ligne d?arrivée....

