300 Tamouls perturbent le protocole d'inauguration de la foire expo d'Argentan

« Sri Lanka : Merveille d?Asie » : c?est le slogan des affiches touristiques du pays « invité d?honneur » de la Quasimodo à Argentan : avec un pavillon entier de la foire consacré au thé de Ceylan, aux épices, et autres productions biologiques et équitables.

Mais le Sri Lanka, c?est aussi une guerre qui s?est achevée en 2009, et dont les plaies ne sont pas encore refermées.

Lors de l?inauguration de la foire, samedi matin, près de 300 tamouls, tous habillés d?un Tee-shirt blanc ? avec en rouge : l?inscription « Boycott Sri Lanka », sont venus faire une haie d?honneur aux élus et représentant de l?Ambassade ? sur plus de 150 mètres, entre la foire et la mairie ? pour dénoncer les conditions de vie des leurs, dans cette île de l?océan Indien ? avec le soutien du médiatique philosophe argentanais Michel Onfray? 1ère manifestation tamoule en France, depuis la fin du conflit. 280.000 tamouls seraient actuellement détenus au Sri Lanka, dans des camps, où ni les ONG, ni les médias, n?ont accès.?et la Foire de la Quasimodo ce poursuit jusqu?à cet après midi 147h00 ?et cette foire a aussi permis à 2 candidats pour la prochaine élection sénatoriale dans l?Orne: la centriste Nathalie Goulet et l?UMP Jean-Claude Lenoir ? d?être pour la 1ère fois simultanément en campagne : au même endroit, au même moment?

