L'Orne veut loger gratuitement ses futurs médecins généralistes !

L?Orne manque de médecins ? Opération séduction : les internes qui viendront faire leurs périodes de stage obligatoires sur le territoire départemental, seront désormais logés gratuitement par les collectivités..... Le département de l?Orne vient de débloquer une enveloppe de près de 36.000? pour acheter des meublés ? les communes intéressées paieront les loyers des locations ? et ces meublés seront mis gratuitement à la disposition des internes de la faculté de médecine de Caen ? qui n?auront plus à payer que leurs charges locatives.

Grâce à cette opération, le Département espère attirer les étudiants qui n?ont pas le budget pour cumuler 2 logements en même temps : un dans l?Orne et un à la fac de médecine, à Caen, et les élus espèrent que le futurs diplômés viendront ensuite s?installer dans l?Orne...

