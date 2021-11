Rouen. Normandie : Edeis reprend la gestion des aéroports de Rouen, du Havre et Cherbourg

Edeis, fusion de la société française Impact Holding et du fonds d'investissement Ciclad, a racheté vendredi 30 décembre 2016 les actifs du groupe canadien SNC-Lavalin en France et à Monaco. Parmi eux : la gestion des aéroports de Cherbourg (Manche), Le Havre et Rouen (Seine-Maritime).