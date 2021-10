400 jeunes participent à la journée de la biodiversité au lycée agricole de Sées

« journée de la biodiversité », ce mercredi au lycée agricole de Sées : 50 groupes de 8 jeunes, soit 400 lycéens et étudiants passeront la journée en compagnie de 19 naturalistes. Ils réaliseront un inventaire du nombre d?espèces animales et végétales présente sur les 95ha occupés par l?établissement ... de 6h du matin à 21h !

Il s?agira là de la première journée d?un programme d?étude qui se déroulera sur 3 ans, destiné à mieux concilier production agricole et biodiversité.

