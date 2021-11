Après-midi jeux à Orval sur Sienne ce dimanche

L'association Et si on jouait en société? organise ce dimanche 8 janvier 2017 une après-midi jeux. Vous venez avec quelques jeux que vous souhaitez faire découvrir aux autres participants, et chacun peut s'amuser avec ses jeux ou ceux que les autres auront prêtés. A l'issue de la session, un goûter sera organisé. Là-aussi, ramenez à boire ou à manger si vous le pouvez.

Rendez-vous dimanche 8 janvier 2017 de 15h à 17h30 à la salle polyvalente d'Orval sur Sienne. Plus d'infos sur la page facebook de l'association.

Ecoutez Fabienne Lecerf, une des organisatrices, nous parler de cet après-midi jeux: