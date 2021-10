Soleil dans un ciel bleu, parsemé de quelques nuages de beau temps... T° de 5 à 19°

Météo France relevait ce jeudi matin... 5°2 à Flers, 7°6 à L?Aigle et à Mortagne, 7°1 à Argentan, 8°0 à Alençon.



Le soleil va briller aujourd?hui... dans un ciel parsemé de quelques cumulus de beau temps, un peu plus nombreux cet après midi ....



Sous le soleil, le mercure affichera des valeurs comprises entre 17 et 19° cet après midi

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire