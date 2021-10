l?Institut Supérieur de Plasturgie d?Alençon au Québec ou se tient un congrès sur le développement durable

Une dizaine de représentants de l?économie et de l?enseignement supérieur bas-normands au Québec, en ce moment sur le développement durable.

Parmi eux : l?Institut Supérieur de Plasturgie d?Alençon qui souhaite nouer des liens avec la ville de Sherbrooke, où se tient actuellement le 79e congrès annuel de l?ACFAS, plus grand rassemblement de scientifiques francophones ? et où est menée une expérimentation sur la filière bioplastique.

